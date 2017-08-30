«ПСЖ» нацелился на полузащитника «Барселоны» Андре Гомеша

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери заинтересован в услугах полузащитника «Барселоны» Андре Гомеша, сообщает Mundo Deportivo.
Баскскому специалисту импонирует игра футболиста сборной Португалии, и ему хотелось бы иметь Гомеша в своём распоряжении.
Согласно информации источника, в каталонском клубе изначально не возражают против перехода Гомеша в стан парижан, однако «Барселона», в свою очередь, заинтересована в услугах полузащитника «ПСЖ» Анхеля ди Марии. И в испанском гранде были бы не прочь сделать рокировку.
Ранее сообщалось, что в услугах Гомеша заинтересован и туринский «Ювентус».