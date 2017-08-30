В «Шальке» сообщили, что Хёведес может лететь в Турин на медосмотр

Защитник «Шальке-04» Бенедикт Хёведес всё ближе к переходу в «Ювентус». Об этом сообщает Bild со ссылкой на газету Revier Sport. Спортивный директор гельзенкирхенцев Кристиан Хайдель рассказал, что осталось уладить мелкие детали, а сам игрок уже может отправляться на медицинское обследование.
«Осталось уладить некоторые мелкие детали. Бене может лететь в Турин на медосмотр», — сказал Хайдель.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» арендует 29-летнего футболиста на один сезон с правом выкупа. Контракт немецкого футболиста с «Шальке» действует до лета 2020 года.
«Шальке-04» может получить от «Ювентуса» за Хёведеса € 20 млн