Дети — о главных футбольных ценностях

«Чемпионат» и ПАО «Газпром» недавно запустили проект, посвящённый международной детской социальной программе «Футбол для дружбы». На специальной странице можно узнать о ранних годах звёзд мирового футбола и вдохновиться их смелостью и железным характером.
Кроме того, мы попросили детей порассуждать о футболе. В новом видеоролике они говорят о том, что такое дружба, здоровье, справедливость, мир, преданность, традиция, честь, равенство и победа.
Видеоролик можно посмотреть на канале «Чемпионата» в YouTube.