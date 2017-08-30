«Эвертон» оценивает экс-форварда «Локомотива» Ниасса в £ 10 млн

Бывший нападающий «Локомотива» Байе Умар Ниасс, права на которого принадлежат «Эвертону», может сменить клубную прописку. «Ириски» давно хотят продать 27-летнего футболиста и даже увеличили требуемую за него сумму.
Ранее сообщалось, что руководство ливерпульского клуба оценивает Ниасса в £ 8 млн (около € 8,6 млн), а теперь требует не менее £ 10 млн (около € 10,7 млн). В услугах сенегальца заинтересованы «Брайтон», «Кристал Пэлас» и «Фенербахче», пишет Liverpool Echo.
Вторую часть прошлого сезона нападающий провёл в аренде в «Халл Сити». Ниасс принял участие в 17 матчах АПЛ (12 — с первых минут), в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Контракт футболиста с «Эвертоном» рассчитан до 2020 года.
«Эвертон» хочет продать экс-форварда «Локомотива» Ниасса за £ 8 млн