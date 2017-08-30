«Интер» готов выкупить Мустафи за € 24 млн

«Интер» улучшил предложение по защитнику лондонского «Арсенала» Шкодрану Мустафи. Как сообщает Sky Sports, итальянский клуб готов взят в аренду 25-летнего футболиста, заплатив около € 5,5 млн, после чего полностью выкупить его контракт за € 24 млн, если игрок сборной Германии сыграет 50% матчей в этом сезоне.
В настоящее время нерадзурри не получили ответ от «Арсенала», однако отмечается, что и это предложение, вероятно, будет отклонено. Ранее в СМИ сообщалось, что сам Мустафи дал согласие на переход в миланский клуб.
В минувшем сезоне Мустафи провёл 26 матчей в английской Премьер-лиге, забил два гола и отдал две результативные передачи.
Мустафи дал согласие на переход в «Интер»