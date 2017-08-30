«Эвертон» отказался продавать Баркли в «Челси» за £ 25 млн

«Эвертон» отклонил предложение «Челси» по полузащитнику Россу Баркли в размере £ 25 млн (около € 27 млн). Об этом сообщает The Times.
Руководство «Эвертона» оценивает 23-летнего футболиста в £ 40 млн (около € 43,1 млн). По данным источника, лондонцы не собираются прекращать переговоры и до закрытия трансферного окна постараются договориться с «ирисками».
Напомним, что Росс Баркли продолжает восстанавливаться после травмы. Контракт полузащитника с «Эвертоном» действует до лета 2018 года, а договориться о новом соглашении стороны не смогли.
«Челси» сделал предложение «Эвертону» о переходе Баркли за £ 25 млн