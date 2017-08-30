Защитник «Арсенала» Гиббз прошёл медосмотр и близок к переходу в «Вест Бромвич»

Защитник «Арсенала» Киран Гиббз покинет команду до закрытия трансферного окна. Sky Sports сообщает, что 27-летний футболист успешно прошёл медицинское обследование и в скором времени станет игроком «Вест Бромвич Альбион». Финансовые детали не разглашаются.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» продаст не менее пяти футболистов, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. Среди этих игроков значился и Гиббз.
Контракт английского защитника с «Арсеналом» действует до лета 2018 года. По данным Transfermarkt, Гиббз оценивается в £ 9 млн (около € 9,7 млн).
Защитник «Арсенала» Гиббз может перейти в «Уотфорд»