Суарес сможет сыграть против сборной Аргентины

Врач сборной Уругвая Альберто Пан сообщил, что нападающий Луис Суарес сможет принять участие в предстоящем отборочном матче чемпионата мира — 2018 с командой Аргентины, который пройдёт 1 сентября.
Ранее стало известно, что Суарес восстанавливается после травмы быстрее, чем ожидалось. Уругвайский футболист получил травму колена в ответном матче Суперкубка Испании с «Реалом» (0:2) 17 августа.
«Он прошёл все нужные процедуры, и видна положительная динамика. Его колено близко к полному выздоровлению. Суарес никогда не упустит шанс сыграть за свою национальную команду», – цитирует Пана Sport.es.
Суарес, получивший травму в матче с «Реалом», приступил к тренировкам