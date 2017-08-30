Защитник «Валенсии» Везу был прооперирован в связи с переломом

Защитник «Валенсии» Рубен Везу угодил в лазарет и пропустит ближайший матч своей команды в Ла Лиге с мадридским «Атлетико». Встреча состоится 9 сентября. Об этом сообщает пресс-служба валенсийцев.
Португальский футболист в первых двух матчах нового сезона отыграл от звонка до звонка, однако после матча с «Реалом» (2:2) у Везу был диагностирован перелом пятой плюсневой кости левой ноги. Защитник был успешно прооперирован в Барселоне и в скором времени вернётся в Валенсию. Сколько времени 23-летнему игроку потребуется на восстановление, не сообщается.
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