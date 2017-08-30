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Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе Тольяна из «Хоффенхайма»

30 августа 2017, среда. 11:42 Футбол

Защитник «Хоффенхайма» Йереми Тольян продолжит карьеру в Дортмунде. Немецкий футболист подписал контракт с «Боруссией», о чём говорится на официальной странице «шмелей» в «Твиттере».

Йереми Тольян поставил подпись под пятилетним контрактом, который теряет силу летом 2022 года. Финансовые детали не разглашаются.

Йереми Тольян является игроком «Хоффенхайма» с 2011 года. С тех пор 23-летний футболист принял участие в 63 матчах, забил 2 гола и отдал 1 результативный пас. Тольян 17 раз надевал футболку молодёжной сборной Германии.

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Источник: Официальный сайт ФК "Боруссия" Дортмунд Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
30 августа 2017, среда
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