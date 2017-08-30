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В Италии сообщили, что Манчини не собирается покидать «Зенит»

30 августа 2017, среда. 12:32 Футбол

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини не готов подать в отставку, как это ранее отмечалось в СМИ. Накануне журналисты итальянского издания Corriere dello Sport предположили, что неудавшийся трансфер защитника «Валенсии» Аймена Абденнура привёл к кризису во взаимоотношениях руководства «Зенита» и главного тренера команды.

Как сообщает Tuttomercatoweb, итальянский специалист не до конца доволен трансферной кампанией «Зенита», но при этом речь об отставке не идёт.

Кроме того, отмечается, что Манчини не просил петербургский клуб усилить состав защитником «Интера» Андреа Раноккией.

Итальянские СМИ: Манчини может покинуть «Зенит» из-за срыва трансфера Абденнура
Источник: Tuttomercatoweb Сообщить об ошибке
Теги
ФК Зенит Андреа Раноккия Роберто Манчини
Новости. Футбол
30 августа 2017, среда
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