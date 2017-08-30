«Хоффенхайм» объявил о переходе Пасслака из дортмундской «Боруссии»

Защитник дортмундской «Боруссии» Феликс Пасслак покинул команду и продолжит карьеру в «Хоффенхайме». Об этом сообщает пресс-служба сине-белых.
19-летний немец был взят в аренду на два года. Пасслак стал частью сделки по Йереми Тольяну, который подписал пятилетний контракт с «Боруссией».
Феликс Паслак четырежды выигрывал чемпионат Германии вместе с молодёжной командой «Боруссии». На счету защитника 21 матч за первую команду дортмундцев, 1 гол и 1 результативная передача. Пасслак пять раз надевал футболку юношеской сборной Германии.
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