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Облак: поиграю в «Атлетико» ещё один год, а потом не знаю

30 августа 2017, среда. 13:02 Футбол

Голкипер мадридского «Атлетико» Ян Облак отметил, что нынешний сезон проведёт в составе столичного клуба. Что же касается следующего сезона, то футболист не уверен, что вновь будет защищать цвета «Атлетико».

«В данный момент могу лишь сказать, что поиграю в «Атлетико» ещё один год, а потом не знаю. Посмотрим, как будут разворачиваться события. Будущее никогда невозможно предсказать. Что же касается данного момента, то я доволен тем, что являюсь игроком «Атлетико». Надеюсь, сезон получится удачным», — приводит слова Облака AS.

Действующее соглашение Облака с «Атлетико» в силе до лета 2021 года.

«Атлетико» хочет продлить контракт с Облаком, сумма отступных составит € 150 млн
Источник: AS Сообщить об ошибке
Теги
Атлетико Мадрид Ян Облак
Новости. Футбол
30 августа 2017, среда
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