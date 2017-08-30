Облак: поиграю в «Атлетико» ещё один год, а потом не знаю

Голкипер мадридского «Атлетико» Ян Облак отметил, что нынешний сезон проведёт в составе столичного клуба. Что же касается следующего сезона, то футболист не уверен, что вновь будет защищать цвета «Атлетико».
«В данный момент могу лишь сказать, что поиграю в «Атлетико» ещё один год, а потом не знаю. Посмотрим, как будут разворачиваться события. Будущее никогда невозможно предсказать. Что же касается данного момента, то я доволен тем, что являюсь игроком «Атлетико». Надеюсь, сезон получится удачным», — приводит слова Облака AS.
Действующее соглашение Облака с «Атлетико» в силе до лета 2021 года.
«Атлетико» хочет продлить контракт с Облаком, сумма отступных составит € 150 млн