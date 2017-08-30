На «Стадионе Калининград» установили второе табло, готовность арены — 80%

На калининградском стадионе чемпионата мира 2018 года установили второе информационное табло размером 15 на 9 метров. Об этом Welcome2018 сообщили в пресс-службе генерального проектировщика и заказчика стадиона ФГУП «Спорт-Ин». Первый из двух экранов был смонтирован две недели назад.
В здании стадиона продолжаются работы по прокладке инженерных коммуникаций. Ориентировочная строительная готовность арены составляет около 80%.
35-тысячный «Стадион Калининград» строится на Октябрьском острове в центре города. Строительные работы будут завершены в декабре 2017 года.
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Первый тестовый матч на «Стадионе Калининград» пройдёт в марте