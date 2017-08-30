Бартра: Дембеле – чистый талант, но нужно проникнуться терпением

Бывший защитник «Барселоны» Марк Бартра, защищающий ныне цвета дортмундской «Боруссии», поделился мнением о перспективах нападающего Усмана Дембеле в каталонской команде. 20-летний французский футболист пополнил ряды сине-гранатовых на днях, в предыдущем сезоне играл за «Боруссию». За его трансфер немецкий клуб получил € 105 млн.
«Дембеле – чистый талант. Считаю, что «Барселона» сделала в его лице значительное приобретение. Я знаю его хорошо, а также и то, что он сделал для нашей команды. Это очень сильный футболист, но нужно проникнуться терпением», — приводит слова Бартры Mundo Deportivo.
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