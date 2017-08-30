Караваев: могу вернуться в Россию, переговоры идут

Российский защитник «Спарты» Вячеслав Караваев поделился впечатлениями от пребывания в стане сборной России, а также поведал, что в настоящее время идут переговоры по поводу его возможного переезда в один из российских клубов. Ранее в СМИ сообщалось, что 22-летний игрок может перейти в «Нант» или в московский «Локомотив».
«В сборной всё отлично, настроение хорошее. Готовимся к игре с „Динамо“. Здоровая конкуренция с Фернандесом — это хорошо. Кто будет лучше, тот и будет играть.
Скорее всего, Тарасов и Гранат — лидеры сборной, они почаще вызывались. Это чувствуется. Они играют в клубах, вызывались в сборную.
Переговоры идут, могу вернуться в Россию, агент общается. Никогда не говорил, что не хочу вернуться в Россию", — передаёт слова Караваева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Вход на матч между сборной России и московским «Динамо», который состоится 3 сентября на «Арене Химки» и начнётся в 17:30, будет бесплатным.