Караваев: спокойно отнёсся к тому, что вызвали в сборную России

Российский защитник «Спарты» Вячеслав Караваев рассказал, как отнёсся к тому, что получил вызов в сборную России, и поведал, какие элементы сегодня отрабатывали игроки на тренировке.
«Когда в очередной раз не приходил вызов в сборную, спокойно работал в клубе, доказывал. Поэтому сейчас спокойно отнёсся к тому, что вызвали. Теперь нужно стараться показывать себя, чтобы попасть на следующий сбор.
Без разницы, по какой схеме будет играть сборная: 4-4-2 или 3-5-2. Примерно одинаковая установка даётся. Конечно, хочется больше атаковать.
Сегодня отрабатывали перемещения защитников, быстрое передвижение мяча. Скорее тактическая тренировка была», — передаёт слова Караваева корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.
Вход на матч между сборной России и московским «Динамо», который состоится 3 сентября на «Арене Химки» и начнётся в 17:30, будет бесплатным.