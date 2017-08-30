Ахмед Муса близок к переходу из «Лестера» в «Халл Сити»

Нападающий «Лестер Сити» Ахмед Муса может вновь поработать под руководством Леонида Слуцкого. Российский специалист тренировал нигерийца в ЦСКА, а теперь Муса близок к переходу в «Халл Сити», которым руководит Слуцкий.
По информации Leicester Mercury, 24-летний Ахмед Муса будет отдан в аренду. Стороны на этой неделе провели переговоры, и уже 31 августа переход может состояться.
Ахмед Муса перешёл из ЦСКА в «Лестер» летом 2016 года за € 19,5 млн. С тех пор нападающий, чей контракт истекает в июне 2020 года, принял участие в 33 официальных матчах и забил 5 голов.
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