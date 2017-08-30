«Анжи» объявил о подписании контракта с М. Бакаевым

Полузащитник Михаил Бакаев, права на которого до недавнего времени принадлежали «Кайрату», присоединился к «Анжи». Накануне алма-атинский клуб объявил об уходе 30-летнего футболиста.
Как сообщает пресс-служба «Анжи», Бакаев подписал контракт сроком на один год. Хавбек уже провёл первую тренировку в составе новой команды.
Ранее Бакаев уже выступал за «Анжи». Было это с 2008 по 2011 год. Вместе с «Анжи» по итогам сезона-2008/09 Михаил добился путёвки в Премьер-Лигу.
Фото Бакаева с тренировки можно посмотреть в «Твиттере».
«Кайрат» объявил о переходе Бакаева в «Анжи»