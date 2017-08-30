«Зенит» оштрафован за несогласованный баннер и пиротехнику на матче с «Ростовом»

Глава КДК Артур Григорьянц рассказал, какие решения были приняты на очередном заседании комитета по итогам 8-го тура РФПЛ.
«По матчу «Арсенал» — «Амкар»: болельщики «Арсенала» скандировали нецензурные выражения, за это клуб оштрафован на 20 тыс. рублей.
По матчу «Зенит» — «Ростов»: болельщики «Зенита» вывесили несогласованный баннер, за это клуб оштрафован на 25 тыс. рублей. Также болельщики «Зенита» использовали пиротехнику, за это клуб оштрафован на 30 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
КДК оштрафовал Гончаренко и Скрипченко за выход за пределы технической зоны