Панюков: в «Зените» мне никто не обещал, что со мной точно подпишут контракт

Нападающий «Зенита» Андрей Панюков рассказал, с какими мыслями он приезжал на сбор в стан петербургской команды ещё до того, как заключил контракт с сине-бело-голубыми.
«Я приехал на просмотр, и мне никто не обещал, что со мной стопроцентно подпишут контракт, так что об этом старался не думать. Первые два-три дня, может, было это в голове, но потом сконцентрировался на работе. Помогло то, что знал многих ребят раньше — с Нобоа и Кокориным, например, мы пересекались в «Динамо». Сначала да, волновался, но потом понял, что это бессмысленно, надо просто показать себя, а там уже тренеры решат», — цитирует Панюкова официальный сайт «Зенита».
Гол Панюкова помог «Зениту-2» сыграть вничью с «Авангардом»