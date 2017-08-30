Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поступил в университет. На своей официальной странице в «Инстаграме» 26-летний футболист опубликовал фото напротив Финансового университета.
«Уже совсем скоро. Первокурсники, отзывайтесь, будем объединяться», — говорится в сообщении.
Александр Кокорин выступает за «Зенит» с 2016 года. В нынешнем сезоне российский нападающий принял участие в 8 матчах российской Премьер-Лиги, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.
Если у вас не отображается фото, то его можно посмотреть в «Инстаграме».
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