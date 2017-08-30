Оганесян: врачи запретили работать в футболе, это связано с нервами

Президент московского «Арарата» Валерий Оганесян объявил о своей отставке с поста главы клуба. По словам Оганесяна, уход из «Арарата» связан с возникшими у него проблемами со здоровьем.
«Последние месяцы у меня были проблемы психологического характера – это связано с нервами. Я думал, что смогу справиться с этим, но не получилось. Сегодня был в больнице — врачи запретили работать в футболе некоторое время. Сегодня улетаю в Германию, ложусь в клинику на месяц», — сообщил Оганесян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.
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