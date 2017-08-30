Жезус: «Спартак»? Уровень Луана — сильнейшие клубы Европы

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Бразилии Габриэл Жезус прокомментировал возможный переход форварда «Гремио» Луана в «Спартак». Бразилец считает, что уровень 24-летнего соотечественника – сильнейшие клубы Европы.
«Не только я, но все знают, что он должен играть в больших европейских клубах. Я не знаю, кто и что говорил. Но у Луана есть всё, чтобы играть в больших клубах. Это его уровень», — цитирует Жезуса ESPN.com.br.
Ранее бразильские СМИ сообщили, что Луан отказался от перехода в «Спартак» и останется в команде из Порту-Алегри по меньшей мере до зимнего трансферного окна, которое откроется в Европе в январе.
Неймар и Габриэл Жезус посоветовали Луану не переходить в «Спартак»