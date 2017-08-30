Найнгголан: я решил не заканчивать карьеру в сборной Бельгии

Полузащитник «Ромы» и сборной Бельгии Раджа Найнгголан сообщил, что не собирается завершать международную карьеру.
«Я подумывал попрощаться с национальной сборной, но потом поговорил с директором Мончи и решил остаться. Он сказал мне: «Ты должен играть на чемпионате мира». И я хочу сделать это. Я тот, кто всегда говорит то, что думает. Мои товарищи по команде знают, что я не тот, кто создает проблемы.
Тренер сказал, что, для того чтобы быть вызванным, нужно играть в больших чемпионатах. Я не злюсь на Тилеманса или Витселя, они хорошие игроки. Но я говорю о принципе. Если мяч жёлтый, то он не может внезапно стать красным. Пропустив ЧМ-2014 в Бразилии, я не хочу остаться и без ЧМ-2018", — цитирует игрока hln.be.
Ранее в бельгийских СМИ было опубликовано откровенное интервью Найнгголана, который не был вызван в сборную страны на матчи отборочного турнира ЧМ-2018 с командами Гибралтара и Греции. 29-летний футболист выразил недовольство отношением к нему со стороны главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса, заявив, что ему нет смысла продолжать выступать за национальную команду и он собирается завершить международную карьеру.