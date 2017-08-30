«МЮ» оплатит визы болельщикам, которые поедут в Москву на матч с ЦСКА

«Манчестер Юнайтед» компенсирует стоимость российской визы своим болельщикам, которые планируют посетить гостевой матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА (27 сентября), сообщает Daily Mail.
Стоимость каждой визы составит £ 118,2 (около € 127). Отмечается, что руководство манкунианцев уже шло на подобный шаг в прошлом сезоне, когда клуб встречался в Лиге Европы с «Ростовом». Сейчас в Манчестере появилось российское консульство, поэтому каждый фанат сможет подать документы самостоятельно. После завершения визовой процедуры болельщики «МЮ» должны предоставить клубу чек, по которому в дальнейшем им будут возвращены средства.
ЦСКА: остерегайтесь поддельных билетов на матчи клуба в Лиге чемпионов