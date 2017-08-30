«Краснодар» и «Спартак» хотят заполучить защитника «Аталанты» Толоя

Защитник «Аталанты» Рафаэл Толой может сменить клуб в летнее трансферное окно. По данным UOL Esporte, защитник уже получил предложения от «Шальке-04», «Хоффенхайма», «Краснодара» и «Спартака».
Также заинтересованность в переходе 26-летнего футболиста выражают «Севилья» и «Валенсия».
Защитник перешел в итальянский клуб в августе 2015 года. В минувшем розыгрыше итальянской Серии А Толой провел 32 матча (31 — с первых минут), в которых не отметился результативными действиями и получил 7 желтых карточек.