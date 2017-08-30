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Бушманов: видно, что Митрюшкин возмужал и вырос в плане игры

30 августа 2017, среда. 18:05 Футбол

Главный тренер молодёжной сборной России Евгений Бушманов поделился ожиданиями от отборочного матча Евро-2019 U21 с Арменией (31 августа).

«У нас было два сбора и четыре товарищеских матча, мы считаем, что команда готова к предстоящим матчам. Все футболисты готовы к завтрашней игре, в моём распоряжении есть 23 игрока, и мне такая ситуация нравится. Мы благодарны, что «Локомотив» предоставил нам возможность сыграть на таком прекрасном стадионе. Поле в отличном состоянии, играть на таком газоне очень приятно.

Мы плотно общаемся с главным тренером сборной России, пару раз в неделю встречаемся и общаемся. Не знаю, приедет ли сборная посмотреть на нас, не уверен, что есть возможность приехать всей сборной России из Новогорска на нашу игру. Но если и правда приедет вся команда, то это станет ещё большей мотивацией для наших ребят.

Молодёжная сборная России должна играть в современный футбол. Мне нравится зрелищный и активный футбол, который любят игроки и болельщики. У нас есть лидеры в каждой линии, но не буду говорить по фамилиям.

Что касается Антона Митрюшкина, то очень хорошо, что он получал в «Сьоне» капитанскую повязку. Это говорит о его лидерских качествах. Я давно знаю Антона, и если сравнивать его в «Спартаке» и сегодня – то видно, что вратарь возмужал и вырос в плане игры», — передаёт слова Бушманова корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.

Жигулёв: если на игру с Арменией придут 5-10 тыс. человек, будет очень хорошо
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Молодёжная сборная России — Футбол ФК Локомотив ФК Сьон Антон Митрюшкин Евгений Бушманов
Новости. Футбол
30 августа 2017, среда
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