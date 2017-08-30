«Тоттенхэм Хотспур» официально объявил о переходе защитника «Эстудиантеса» Хуана Маркоса Фойта, интерес к которому ранее проявляли «Зенит» и «ПСЖ».
Сумма сделки не разглашается, однако британские СМИ уверены, что она составляет около € 8,5 млн. Контракт «шпор» с 19-летним футболистом рассчитан до 2022 года.
В начале июля появилась информация, что «Зенит» предложил «Эстудиантесу» за Фойта € 11 млн, однако сам игрок признался, что не желает выступать в России. Хуан Маркос является воспитанником «Эстудиантеса», за который он дебютировал на профессиональном уровне в этом году.
«Тоттенхэм» приобрёл Фойта, на которого претендовал «Зенит»
Фото: tottenhamhotspur.com
Защитник «Эстудиантеса» Фойт, которым интересовался «Зенит», может уйти в «ПСЖ»