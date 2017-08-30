Три клуба АПЛ хотят приобрести у «Локомотива» Кверквелию

Три клуба АПЛ хотят приобрести защитника «Локомотива» Соломона Кверквелию. На грузинского футболиста претендуют «Кристал Пэлас», «Лестер Сити» и «Вест Бромвич Альбион», утверждает The Sun.
Сумма возможной сделки оценивается в £ 18 млн (около € 19,5 млн). Указанные клубы впечатлены игрой защитника сборной Грузии в нынешнем сезоне. Кверквелия был признан лучшим игроком «Локомотива» в июле.
В минувшем сезоне Кверквелия выступал за «Локомотив» на правах аренды. Летом 25-летний игрок подписал контракт до 2021 года.
«Краснодар» и «Спартак» хотят заполучить защитника «Аталанты» Толоя