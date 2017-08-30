Форвард «Гремио» Педро Роша прошёл медобследование в «Спартаке»

Нападающий «Гремио» Педро Роша находится в шаге от перехода в «Спартак», сообщил журналист Адриано де Карвальо в «Твиттере».
По информации источника, красно-белые предложили за форварда € 12 млн. Стороны очень близки к достижению договорённости, и игрок уже прошёл медицинское обследование по просьбе российского клуба. «Гремио» принадлежат 100% прав на футболиста.
22-летний бразилец способен играть на обоих флангах и в центре нападения. В текущем сезоне бразильской Серии А он забил 3 гола в 15 матчах.
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