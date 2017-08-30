«Зенит» расторг контракт с Молло по обоюдному согласию

«Зенит» расторг контракт с полузащитником Йоаном Молло по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщил президент питерского клуба Сергей Фурсенко.
«Зенит» действительно разорвал контракт с Йоаном Молло. Решили сделать это по обоюдному согласию игрока и клуба», — сказал Фурсенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
До перехода в «Зенит» Молло выступал за самарские «Крылья Советов», в которые перешёл в августе 2015 года. Игроком питерского клуба француз стал минувшей зимой, но за прошедшее время так и не сумел закрепиться в основном составе.
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