Фурсенко: о переходе Яха в «Зенит» я ничего не знаю

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал информацию о переходе защитника «Заглембе» Ярослава Яха в питерский клуб.
«Правда ли, что «Зенит» договорился о приобретении Ярослава Яха? Ничего об этом не знаю. Не могу пока сказать, купит ли кого-нибудь «Зенит». Всё узнаете завтра. Возможно, с кем-то и расстанемся.
Дзюба? Всё может быть. Давайте дождёмся закрытия трансферного окна и поговорим об уже свершившихся фактах», — сказал Фурсенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
В Италии утверждают, что «Зенит» договорился о переходе польского защитника Яха