«Балтика» объявила о переходе Чуперки

«Балтика» заключила контракт с полузащитником Валерием Чуперкой до окончания сезона-2017/18.
«Валерий родился 12 июня 1992 года в Тирасполе. Является воспитанником ДЮСШ местного ФК «Шериф». Профессиональную карьеру начал в 17-летнем возрасте. Выступал за «Академию» Кишинёв (2009-2011, 2013 гг.), «Енисей» Красноярск (2012 г.), ФК «Краснодар» Краснодар (2012-2014 гг.), «Спартак» Нальчик (2014 г.), «Анжи» Махачкала (2014-2015 гг.), «Томь» Томск (2015-2017 гг.).
Участвовал в матчах высшей лиги чемпионата Молдавии и Российской футбольной Премьер-Лиги, также выступал за юношескую, молодёжную и национальную сборные Молдавии. Серебряный (сезон-2014/15) и бронзовый (сезон-2015/16) призёр первенств ФНЛ. Выступает на позиции опорного полузащитника», — информирует сайт клуба.