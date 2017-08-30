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«Зенит» может приобрести аргентинца Бое

30 августа 2017, среда. 18:49 Футбол

«Зенит» заинтересован в услугах нападающего «Торино» Лукаса Бое, утверждает Toro News. Российский клуб может прислать официальное предложение в последние часы до закрытия трансферного окна.

21-летний аргентинец, способный играть на флангах и в центре нападения, в прошлом сезоне Серии А принял участие в 30 матчах и отметился 1 голом и 2 результативными передачами. Его игра импонирует наставнику итальянской команды Синише Михайловичу, поэтому сине-бело-голубым будет сложно уговорить «быков» отпустить футболиста.

Бое перешёл в «Торино» летом 2016 года из «Ривер Плейт».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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30 августа 2017, среда
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