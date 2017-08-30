ЦСКА победил «Рубин» и возглавил таблицу молодёжного первенства России

ЦСКА победил «Рубин» в перенесенном матче четвёртого тура молодёжного первенства России. Встреча проходила в Москве на стадионе «Октябрь» и завершилась со счётом 3:1 в пользу «армейцев».
У хозяев отличились Иван Олейников, Хетаг Хосонов и Муталип Алибеков. Единственный гол в составе гостей забил Никита Голдобин. ЦСКА не проигрывает вот уже на протяжении шести матчей молодёжного первенства России.
ЦСКА (17 очков) возглавил турнирную таблицу молодёжного первенства России. «Рубин» (16 баллов) находится на третьей строчке и имеет матч в запасе.