Арустамян: «Локомотив» отказался от Караваева по требованию Сёмина

Спортивный комментатор Нобель Арустамян сообщил, что российский защитник «Спарты» Вячеслав Караваев не перейдет в московский «Локомотив» по требованию главного тренера Юрия Сёмина.
«Локомотив», уже согласовавший со «Спартой» и Караваевым все детали трансфера, отказался от сделки. Причина — категорический отказ Сёмина", — написал Арустамян на своей странице в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что у российского футболиста есть два варианта продолжения карьеры — французский «Нант» или московский «Локомотив».
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