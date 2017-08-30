«Бёрнли» договорился о переходе Уориса, но «Вест Хэм» может перехватить игрока

«Бёрнли» практически согласовал условия трансфера нападающего «Лорьяна» Маджида Уориса, известного в России по выступлениям за «Спартак», утверждает Ouest France.
Французский клуб согласился отпустить игрока примерно за € 11 млн, но стороны продолжают обсуждать структуру выплат. Кроме того, для завершения сделки ганцу необходимо получить разрешение на работу в Великобритании.
Однако, как сообщает Sky Sports, «Вест Хэм Юнайтед» в последний момент может перехватить Уориса, который сейчас находится в Лондоне.
Экс-форвард «Спартака» Уорис может перейти в клуб АПЛ