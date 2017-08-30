Экс-защитник «Локомотива» Бикей вернулся в чемпионат Индии

Бывший защитник «Локомотива» и «Шинника» Андре Бикей на правах свободного агента перешёл в «Джамшедпуре», сообщает пресс-служба индийского клуба.
О подробностях соглашения 32-летнего камерунского футболиста с новым клубом пока не известно. В прошлом сезоне Бикей выступал за «Порт Вейл» из третьего английского дивизиона. С 2015 по 2016 год защитник уже выступал в индийской Суперлиге, защищая цвета команд «Норт-Ист Юнайтед» и «Пуна Сити».
Бикей выступал в составе «Шинника» в 2005 году, а за «Локомотив» он играл с 2005 по 2007 год.