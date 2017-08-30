Ньянг близок к переходу из «Милана» в «Торино» за € 15-16 млн

«Торино» близок к соглашению о переходе нападающего «Милана» М'Байе Ньянга, сообщает Football Italia со ссылкой на разные источники.
По данным Sky Sport Italia, «Торино» предложил за форварда € 15 млн, а Sportitalia утверждает, что туринцы готовы заплатить € 12 млн плюс бонусами ещё € 4 млн. При этом отмечается, что «Милан» рассчитывает выручить за игрока € 15 млн плюс € 2-3 млн бонусами. Переговоры продолжаются, а стороны близки к их успешному завершению до завтрашнего закрытия трансферного окна.
Ранее сообщалось, что «Спартак» пытался приобрести Ньянга, однако сам футболист пока не хочет перебираться в Россию.
Райола: Ньянг пока не хочет перебираться в Россию, нужно уважать его выбор