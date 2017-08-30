Экс-игрок «Зенита» Маурисио подписал контракт с ПАОК

Бывший полузащитник «Зенита» Жозе Маурисио прибыл в Грецию, успешно прошёл медицинское обследование и подписал контракт с ПАОК, сообщает Gazzetta.gr.
По информации источника, сделка до сих пор не объявлена официально из-за возникших технических проблем, которые будут устранены с минуты на минуту. В крайнем случае греческий клуб сделает объявление 31 августа. Игрок уже дал интервью, в котором выразил радость по поводу перехода в ПАОК.
Маурисио рассматривал варианты из Португалии, России и Турции. Он также отклонил предложение «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии.
Экс-игрок «Зенита» Жозе Маурисио договорился с ПАОК о трёхлетнем контракте