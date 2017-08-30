Пети: «Арсеналу» нужно постараться заполучить Мареза

Бывший полузащитник «Арсенала» Эммануэль Пети выразил мнение, что «канонирам» нужно постараться заполучить полузащитника «Лестер Сити» Рияда Мареза.
«Рияд знает Премьер-лигу наизусть, именно такого игрока не хватает „Арсеналу“ справа. Раз уж защиту наладить не получается, нужно искать другой метод. Я один из тех, кто думает, что чем дальше мяч от наших ворот, тем меньше шанс пропустить. И чем больше у вас игроков, способных удерживать мяч, тем лучше.
Если бы я был тренером, мне бы хотелось, чтобы в моей команде были дриблеры — быстрые, техничные, способные унизить защитника двумя финтами», — сказал Пети в интервью SFR Sport.
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