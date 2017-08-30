«Амкар» внёс в заявку РФПЛ форварда из 3-го черногорского дивизиона

Нападающий Драго Милович был внесён в заявку «Амкара» на матчи российской Премьер-Лиги, сообщает официальный сайт лиги.
23-летний габаритный черногорский форвард был заявлен под 23-м номером. Рост футболиста составляет 198 см, вес – 94 кг.
Прошлый сезон Милович заканчивал в составе черногорской команды «Хайдук Бар», которая выступала в третьем дивизионе чемпионата страны. Также игрок, который числился свободным агентом с июля 2015 по март 2017 года, выступал в черногорских командах «Арсенал» (Тиват) и «Могрен».
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