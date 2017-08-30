«Ливерпуль» договорился с «Арсеналом» о трансфере Окслейд-Чемберлена за £ 40 млн

Полузащитник «Арсенала» и сборной Англии Алекс Окслейд-Чемберлен близок к переходу в «Ливерпуль», сообщает BBC Sport.
По информации издания, «Ливерпуль» договорился с «Арсеналом» о трансфере 24-летнего футболиста за £ 40 млн (около € 43 млн).
Ранее сообщалось, что «Челси» предложил «канонирам» £ 35 млн (€ 38 млн) за переход Алекса, однако сам 24-летний игрок рассчитывает на продолжение карьеры в «Ливерпуле». Также появлялась информация о том, что хавбек отклонил предложение «Арсенала» о новом контракте, по условиям которого его заработная плата составляла бы £ 180 тыс. в неделю.
Окслейд-Чемберлен отверг предложение «Челси» и хочет перейти в «Ливерпуль»