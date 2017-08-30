Агент Бальде Кейта — о переходе в «Монако»: теперь мыльная опера закончилась

Агент Роберто Календа, представляющий интересы нападающего Бальде Кейта, прокомментировал переход своего клиента из «Лацио» в «Монако».
«Мыльная опера закончилась. Лучше всего было найти решение, которое всем пошло на пользу. Кейта придётся доказывать свою ценность в большом клубе, ведь „Монако“ является одним из лучших клубов Европы.
Слухи про предложения от других клубов? Здесь есть только одна истина: у нас не было никакого соглашения ни с одним из клубов, и мы ничего не делали для того, чтобы создать проблемы «Лацио». К Кейта был большой интерес, но «Лацио» никогда не рассказывал нам о предложениях", — сказал агент в эфире Radio Sportiva.
«Монако» объявил о переходе Бальде Кейта