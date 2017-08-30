Хёведес: «Ювентус» входит в пятёрку лучших клубов мира

Новичок «Ювентуса» Бенедикт Хёведес поделился впечатлениями от перехода в итальянский клуб из «Шальке».
«Мои первые эмоции не передать словами, „Ювентус“ — большой клуб, а Турин — очень приятный город. Для меня «Ювентус» — один из самых больших клубов в мире, он входит в пятёрку лучших. Я хочу быть его частью.
Я многофункциональный игрок, могу играть в центре, слева или справа. Я очень горжусь тем, что буду играть за «Ювентус», и сделаю всё возможное, чтобы провести отличный сезон», — сказал игрок в эфире JTV.
«Ювентус» объявил об аренде Хёведеса