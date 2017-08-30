Бутко: у игроков «Шахтёра» будет лишняя мотивация на Турцию из-за Луческу

Защитник «Шахтёра» и сборной Украины Богдан Бутко поделился ожиданиями от домашнего матча квалификации чемпионата мира 2018 года с Турцией (2 сентября).
«Настроение отличное. Занимаемся пока в двухразовом режиме. Уже начали разбирать соперника. Также смотрели нашу встречу с Финляндией. Готовимся к очень сложному противостоянию. Сейчас мы больше сконцентрированы на построении своей игры. Конечно, совсем скоро более детально изучим Турцию. Мы хорошо знаем Мирчу Луческу, представляем, какой футбол он исповедует. Но предугадать, как соперник будет действовать против нас, тяжело.
Нам надо тщательно подготовиться к этому матчу и добиться положительного результата. Нужно настраивать себя только на победу. Если хотим сохранить шансы на выход из группы, то других вариантов нет. Безусловно, у ребят из «Шахтёра» будет дополнительная мотивация, ведь Луческу очень долго работал в донецком клубе. Уверен, новшества будут. Каждый наставник, несмотря на то, сколько времени он находится у руля команды, вносит коррективы. Нам нужно не бояться сборную Турции и навязывать свою игру», — цитирует Бутко сайт «Шахтёра».