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Финансовый университет: Кокорин — не наш студент, поступил его младший брат

30 августа 2017, среда. 20:31 Футбол

Футболист петербургского «Зенита» Александр Кокорин не поступал в Финансовый университет при правительстве России. Это сделал его младший брат Кирилл, сообщили в пресс-службе высшего учебного заведения.

«Он не наш студент. Поступил его младший брат Кирилл», — цитирует пресс-службу «360 Подмосковье».

Ранее на своей официальной странице в «Инстаграме» 26-летний футболист опубликовал фото напротив Финансового университета, добавив к записи подпись: «Уже совсем скоро. Первокурсники, отзывайтесь, будем объединяться».

Кокорин поступил в университет
Источник: 360 Подмосковье Сообщить об ошибке
Теги
ФК Зенит Александр Кокорин
Новости. Футбол
30 августа 2017, среда
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