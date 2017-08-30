Финансовый университет: Кокорин — не наш студент, поступил его младший брат

Футболист петербургского «Зенита» Александр Кокорин не поступал в Финансовый университет при правительстве России. Это сделал его младший брат Кирилл, сообщили в пресс-службе высшего учебного заведения.
«Он не наш студент. Поступил его младший брат Кирилл», — цитирует пресс-службу «360 Подмосковье».
Ранее на своей официальной странице в «Инстаграме» 26-летний футболист опубликовал фото напротив Финансового университета, добавив к записи подпись: «Уже совсем скоро. Первокурсники, отзывайтесь, будем объединяться».
Кокорин поступил в университет