«Вест Бромвич» объявил о переходе Крыховяка из «ПСЖ» на правах аренды

«Вест Бромвич Альбион» объявил о переходе польского хавбека Гжегожа Крыховяка из «ПСЖ» на правах аренды. Соглашение рассчитано до окончания текущего сезона, информирует официальный сайт английского клуба.
«У меня было несколько предложений из Испании и Италии, но это очень амбициозный клуб. Здесь хорошая атмосфера», — сказал игрок.
Крыховяк перешёл в «ПСЖ» в начале прошлого сезона из «Севильи», но так и не сумел закрепиться в основе парижан.
В прошлом сезоне французской Лиги 1 Гжегож Крыховяк принял участие в 11 матчах, но лишь 7 раз появился на поле в основном составе.
Фото: www.wba.co.uk