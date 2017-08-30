Фойт: с детства следил за «Тоттенхэмом». Переход в этот клуб – исполнение мечты

Защитник Хуан Маркос Фойт поделился впечатлениями о переходе из «Эстудиантеса» в «Тоттенхэм Хотспур», о котором было объявлено сегодня, 30 августа.
«Мне действительно очень нравится «Тоттенхэм». Я с детства следил за ним. Ещё мне очень нравится английская Премьер-лига. Попытаюсь максимально использовать предоставленную мне возможность здесь заиграть. «Тоттенхэм» является клубом, который верит в молодых игроков. Приятно оказаться в этой команде. «Тоттенхэм» — клуб с большой и великой историей. Рад в нём оказаться, это исполнение мечты», — сказал Фойт в интервью пресс-службе «Тоттенхэма».
По данным британских СМИ, сумма трансфера игрока составила около € 8,5 млн. Контракт «шпор» с 19-летним футболистом рассчитан до 2022 года.
«Тоттенхэм» приобрёл Фойта, на которого претендовал «Зенит»