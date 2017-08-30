175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Фойт: с детства следил за «Тоттенхэмом». Переход в этот клуб – исполнение мечты

30 августа 2017, среда. 20:41 Футбол

Защитник Хуан Маркос Фойт поделился впечатлениями о переходе из «Эстудиантеса» в «Тоттенхэм Хотспур», о котором было объявлено сегодня, 30 августа.

«Мне действительно очень нравится «Тоттенхэм». Я с детства следил за ним. Ещё мне очень нравится английская Премьер-лига. Попытаюсь максимально использовать предоставленную мне возможность здесь заиграть. «Тоттенхэм» является клубом, который верит в молодых игроков. Приятно оказаться в этой команде. «Тоттенхэм» — клуб с большой и великой историей. Рад в нём оказаться, это исполнение мечты», — сказал Фойт в интервью пресс-службе «Тоттенхэма».

По данным британских СМИ, сумма трансфера игрока составила около € 8,5 млн. Контракт «шпор» с 19-летним футболистом рассчитан до 2022 года.

«Тоттенхэм» приобрёл Фойта, на которого претендовал «Зенит»
Источник: Официальный сайт ФК "Тоттенхэм Хотспур" Сообщить об ошибке
Теги
Тоттенхэм Хотспур Трансферы
Новости. Футбол
30 августа 2017, среда
20:41 Фойт: с детства следил за «Тоттенхэмом». Переход в этот клуб – исполнение мечты
20:34 «Вест Бромвич» объявил о переходе Крыховяка из «ПСЖ» на правах аренды
20:31 Финансовый университет: Кокорин — не наш студент, поступил его младший брат
20:25 Бутко: у игроков «Шахтёра» будет лишняя мотивация на Турцию из-за Луческу
20:12 Хёведес: «Ювентус» входит в пятёрку лучших клубов мира
20:07 ЦСКА поборется со «Спартаком» за Эвертона Фелипе
20:03 Агент Бальде Кейта — о переходе в «Монако»: теперь мыльная опера закончилась
19:58 «Ливерпуль» договорился с «Арсеналом» о трансфере Окслейд-Чемберлена за £ 40 млн
19:53 «Ювентус» объявил об аренде Хёведеса
19:51 «Амкар» внёс в заявку РФПЛ форварда из 3-го черногорского дивизиона
19:50 Пети: «Арсеналу» нужно постараться заполучить Мареза
19:37 Шик: никакой разницы между амбициями «Ромы» и «Ювентуса» нет
19:27 Экс-игрок «Зенита» Маурисио подписал контракт с ПАОК
19:19 «Суонси Сити» арендует Саншеша у «Баварии» до окончания сезона
19:19 Ньянг близок к переходу из «Милана» в «Торино» за € 15-16 млн
19:18 Экс-защитник «Локомотива» Бикей вернулся в чемпионат Индии
19:08 Улицы вокруг стадиона «Динамо» могут назвать в честь Бескова и Юрия Никулина
19:06 «Бёрнли» договорился о переходе Уориса, но «Вест Хэм» может перехватить игрока
19:03 Арустамян: «Локомотив» отказался от Караваева по требованию Сёмина
18:58 ЦСКА победил «Рубин» и возглавил таблицу молодёжного первенства России
18:49 «Зенит» может приобрести аргентинца Бое
18:44 «Балтика» объявила о переходе Чуперки
18:40 В Турции сообщили, что Таски прибыл в Стамбул для переговоров с «Трабзонспором»
18:37 Фурсенко: о переходе Яха в «Зенит» я ничего не знаю
18:29 «Зенит» расторг контракт с Молло по обоюдному согласию
18:26 Форвард «Гремио» Педро Роша прошёл медобследование в «Спартаке»
18:19 В Италии утверждают, что «Зенит» договорился о переходе польского защитника Яха
18:16 Три клуба АПЛ хотят приобрести у «Локомотива» Кверквелию
18:16 «Тоттенхэм» приобрёл Фойта, на которого претендовал «Зенит»
18:05 Бушманов: видно, что Митрюшкин возмужал и вырос в плане игры
18:01 Жигулёв: если на игру с Арменией придут 5-10 тыс. человек, будет очень хорошо
17:51 «Краснодар» и «Спартак» хотят заполучить защитника «Аталанты» Толоя
17:47 «МЮ» оплатит визы болельщикам, которые поедут в Москву на матч с ЦСКА
17:45 Найнгголан: я решил не заканчивать карьеру в сборной Бельгии
17:28 Жезус: «Спартак»? Уровень Луана — сильнейшие клубы Европы
17:28 Профсоюз: «Факелу» может грозить снятие очков и снятие с ФНЛ
17:18 Оганесян: врачи запретили работать в футболе, это связано с нервами
17:10 Кириченко: как бы ни смеялись, футбол – это игра умных людей
17:00 Панюков рассказал, как в Европе относятся к русским игрокам
16:44 ЦСКА: остерегайтесь поддельных билетов на матчи клуба в Лиге чемпионов
16:36 В 2008 году Коутиньо и Неймар говорили, что «Реал» является клубом их мечты
16:14 Кокорин поступил в университет
16:11 КДК оштрафовал нападающего «Балтики» Касьяна за провокацию болельщиков
16:05 Панюков: в «Зените» мне никто не обещал, что со мной точно подпишут контракт
15:52 «Зенит» оштрафован за несогласованный баннер и пиротехнику на матче с «Ростовом»
Все новости RSS
Партнерский контент